01, Diciembre, 2016 01, Diciembre, 2016 2:50 p.m. 2:50 p.m.

FRANCISCA RAMÍREZ RESPONSABILIZA AL GOBIERNO POR SU SEGURIDAD

None

Francisca Ramírez, líder anti canal al salir de la reunión con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dijo que responsabiliza al Presidente Daniel Ortega, a Rosario Murillo, a la Policía Nacional y al Ejército si le llegara a pasar algo a ella, su familia y a los miembros del movimiento campesino. “Los hago responsable de lo que le pueda pasar a mi familia, lo hago responsable de lo que quieran montarle a mis vehículos. Hoy me están demostrando que este es el gobierno solidario, todo lo que tengo me lo he ganado con dignidad (…) Es responsable Daniel Ortega, la Chayo Murillo, la policía, el Ejército de Nicaragua si a mí me pasa algo y a todos los miembros del consejo”, expresó Ramírez.