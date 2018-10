02, Diciembre, 2016 02, Diciembre, 2016 11:05 a.m. 11:05 a.m.

MARENA ENCUENTRA PECES Y CAMARONES MUERTOS EN RÍO INDIO

Diversas instituciones gubernamentales están investigando las causas de la muerte de peces y camarones en el río Indio, San Juan de Nicaragua, reportó El 19 Digital. El delegado del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) en San Juan de Nicaragua informó sobre el hallazgo a otras entidades, entre estas, Ministerio de Salud (Minsa), Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Alcaldía Municipal, las que realizaron un recorrido en la zona. Los especialistas tomaron muestras del agua del río y de los pozos, y les recomendaron a los comunitarios no pescar. De acuerdo con el medio citado, se sospecha que estas muertes se produjeron por el paso del huracán Otto, no obstante, las autoridades no han confirmado esta versión. Foto referencial: La voz del sandinismo