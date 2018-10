SEÑORA SE GRADÚA A LOS 75 AÑOS EN LEÓN

Una señora consiguió terminar sus estudios secundarios a los 75 años. Este sábado se gradua junto a otros bachilleres de distante edad en Malpaisillo, departamento de León, localizado a occidente del país. La historia se hizo viral cuando un medio de comunicación radial en sus plataformas digitales posteó una fotografía con una escueta descripción. La publicación alcanzó más de 200 compartidos en una hora.[perfectpullquote align="right" cite="" link="" color="" class="" size="12"]Los programas Sandino II y Educación Básica para Adultos dirigidos a esta última población fueron aperturados en febrero de 2015 El Gobierno liderado por el Presidente Daniel Ortega ha re estructurado el sistema en conjunto de las autoridades educativas para flexibilizar la educación en el país. Programas conocidos como “secundaria acelerada” y derecho para que estudiantes embarazadas continúen sus estudios han permitido que jóvenes, adultos y adultos mayores concluyan la fase de educación secundaria, aunque la calidad ha sido puesta en tela de juicio.A inicios de 2016 la experta en educación Josefina Vijil cuestionó el sistema educativo, pues considera que está construido para un estudiante promedio que no existe, o sea un estudiante que no trabaja y que tiene acceso a todas sus necesidades básicas, en su mayoría entre la edad de 6 a 18 años máximo. La Asamblea Nacional destina gran porcentaje del Presupuesto General de la República para el rubro de educación, sin embargo, la acción no parece ser suficiente. La revista Semana en una publicación de Noviembre mencionó que Nicaragua, junto a otros países de la región exceptuando Costa Rica, no tienen educación de calidad, aunque la inversión es del 25%, el segundo mayor porcentaje seguido del vecino país del sur.