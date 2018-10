04, Diciembre, 2016 04, Diciembre, 2016 4:02 a.m. 4:02 a.m.

CARLOS CUADRA SE MEDIRÁ NUEVAMENTE CON "CHOCOLATITO"

En marzo del 2017 podrían medirse nuevamente el mexicano Carlos Cuadras con el tetracampeón Román “Chocolatito” González. “La pelea (que viene) es la revancha con ‘Chocolate’, hablé con mi mánager Salvador Briman y con mi promotor el señor (Akihiko) Honda y eso es lo que me dijeron”, apuntó el excampeón mundial mexicano al periodista Salvador Rodríguez de la cadena de deportes ESPN. “Se pueden decir muchas cosas, pero el señor Honda es quien define, él me dijo que la revancha va para la primera o segunda semana de marzo y no tengo en mente otra pelea”, agregó. De ser así, todo cobra sentido. El apoderado de González, el abogado Carlos Cuadras, manifestó desde Japón “que se puede estar avecinando una revancha”; lo único que faltaba, según dijo, era que “El Príncipe” se adapte a “nuestras condiciones”. “Lo que puedo decir es que Román, si Dios quiere, no pasa de marzo para su próxima pelea”, aseguró Blandón. “Ya estamos armando nuestro plan de entrenamientos”, reconoció, mientras él y “Chocolatito” están de visita en Japón con la finalidad de reunirse con Honda, para dejar claro lo que vendrá para el nica el año entrante. Mientras tanto, Carlos Cuadras inició su campamento en las montañas mexicanas. De su boca sale el término “acondicionamiento físico” y prevé mudarse a California en enero para entrenar a toda máquina guiado por Rudy Hernández. Por su parte, “Chocolatito” se entrena en Japón con los boxeadores que componen la familia de la promotora Teiken, a la vez que ha surgido la confirmación de que Wilmer Hernández ha sido designado como entrenador de cabecera tras la muerte de Arnulfo Obando. Tomado de La Prensa