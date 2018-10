ALEMÁN: “HAY MUCHO PIRICUACO ALLÁ EN COSTA RICA”

4:53 a.m.

El expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán asegura que “hay mucho piricuaco allá en Costa Rica”, en justificación por su ingreso a Costa Rica con policías armados, según dio a conocer el diario La Nación, citando declaraciones del ex embajador de ese país en Nicaragua, Javier Sancho. “Siempre me acompaña un chofer civil y un oficial de seguridad personal”, asegura Alemán al ser consultado sobre laSobre las constantes visitas a ese país, el ex presidente liberal asegura que el año pasado arribó a Costa Rica por la hospitalización de una de sus hijas en el Hospital Sima. En caso de ingresar con sujetos armadas, expresó que se cumplen con todos los permisos, pues teme por algún atentado de algún nicaragüense resentido.