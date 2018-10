POLICÍA MANTIENE RETENIDO VEHÍCULOS A LÍDER ANTICANAL

Lase presentó esta mañana ante la estación policial de Nueva Guinea para reclamar la entrega del camión y la camioneta que se le retuvo días atrás; no obstante, las autoridades correspondientes se han negado a recibirles. “Hemos venido desde las 11:40am (y) se han escondido”, denunció laAdemás, Ramírez denunció que la Policía Nacional desmanteló sus vehículos y no le han dado una explicación al respecto, “los han desmantelado, han roto la carpa, han quebrado los vidrios, han quitado varios accesorios del camión, y hasta este momento nos han negado el acceso a entregarlo, no han querido darnos una explicación”, dijo la líder anticanal a

Detención es ilegal

Aparentemente Ramírez explicó a este medio, que la Policía no tenía ningún motivo para tener en su propiedad los vehículos y mucho menos para destruirlos. “Para nosotros esos vehículos han sido secuestrados porque no hay motivos, si nos dijeran que (es) porque trasladamos gente sin permiso, hemos rogado alque nos den derecho de andar como ciudadano y nos han negado ese derecho, no tenemos más alternativa que andar en esos vehículos”, explicó Ramírez. “Ellos no tienen argumentos para decir que hemos faltado a la ley, quienes han faltado son organizaciones como el MTI y el mismo gobierno”, señaló.se presentó con una comisión de derechos humanos sin embargo hasta el momento de esta publicación ningún funcionario la había atendido, "lamentamos que haya un gobierno de esta calidad, que no escuche ni a los derechos humanos, ando con una comisión y aun así no me entregan nada. Vamos a discutirlo como Consejo, como campesinos”, advirtió Ramírez. En las redes sociales surgió una iniciativa para apoyar a la líder anticanal, si quieres firmar haz clic100%Noticias/ Houston Castillo