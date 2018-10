05, Diciembre, 2016 05, Diciembre, 2016 9:55 a.m. 9:55 a.m.

EX PRESIDENTE DEL PLI INTERPONE RECURSO ANTE EL CONSEJO ELECTORAL

El expresidente del Partido Liberal Independiente (PLI) Pedro Reyes interpuso un recurso ante el Consejo Electoral tras haber sido notificado de la destitución el pasado sábado. Reyes asegura que no le sorprende y citando la obra del fallecido escritor colombiano, Gabriel García Márquez, asegura que ya lo veía venir. “No me sorprende esta resolución como la crónica anunciada de García Márquez, confirman que es el regalo de navidad de unos muchachos”, señaló. La destitución de Reyes fue solicitada por Mario Asencio; y el ex aspirante a la presidencia, José del Carmen Alvarado, ambos respaldados por el consejo directivo de ese partido que acusan a Reyes por ocasionar conflictos internos.