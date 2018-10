REPORTAN 19 QUEMADOS CON PÓLVORA EN LA ÚLTIMA SEMANA

Lee también: ADVIERTEN SOBRE REPUNTE DE CASOS DE DENGUE

Al menosen la última semana informó este martes el). Las triquitracas, los arbolitos y los cohetes son los productos pirotécnicos causantes de las quemaduras, detalló, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Del total de los lesionados, 16 son varones menores de 15 años, es por eso que las autoridades delhacen un llamado a los padres de familia a evitar que los niños y adolescentes no utilicenTambién instan a no introducir laen envases de vidrio porque puede reventarse, además la combinación de varios tipos depuede ser un peligro mayor. Elrecomienda no utilizar pasta dental, café, cremas ni hielo en caso de una emergencia porque puede empeorar. Las ampollas que salen en el cuerpo tras una quemadura no deben de reventarse porque pueden causar infección.