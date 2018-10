PASAJEROS NO PERCIBEN RESGUARDO POLICIAL EN LOS BUSES

Lea también: POLICÍA EJECUTA PLANES DE SEGURIDAD PARA NAVIDAD Y FIN DE AÑO

Aunque la Policía Nacional había anunciado la presencia de agentes vestidos de civil en los buses, los ciudadanos perciben que el nivel de seguridad no ha aumentado. Según la institución, los policías viajarían en las unidades para evitar robos y alteraciones al orden público. Los buseros entrevistados por 100% Noticias aseguraron que no han visto policías vigilando las unidades. Lea también: REPORTAN 19 QUEMADOS CON PÓLVORA EN LA ÚLTIMA SEMANA “La verdad es que no (los he visto) porque, como te decía, nosotros los identificábamos (a los policías) antes porque ellos, desde que se subían, presentaban un carnet (…) Hasta la fecha, no he mirado ninguno que se suba de civil para brindarle protección a la población”, detalló un conductor. “Se necesita que anden ya, pero no le hemos mirado la cara a ninguno”, afirmó otro busero.Precisamente, cuando el equipo periodístico de 100% Noticias investigaba esta situación, un sujeto alcoholizado abordó la ruta 107 para exigirles a los pasajeros que le dieran dinero. Las usuarias de transporte estaban nerviosas por la actitud agresiva del individuo. Sujeto exigía dinero en un bus de Managua " Los deberían agarrar (detener) y mantenerlos encerrados", manifestó una ciudadana. "Primera vez que lo miro aquí en el bus, pero, casualmente, yo lo miro aquí en el mercado a él. Y ahí es donde él es agresivo. Las insulta a las mujeres", contó una usuaria de trasporte colectivo. "Nos da mucho nervio (...) Para mí sería mejor que no los dejara el busero que se montaran porque corremos un peligro", expresó una pasajera.