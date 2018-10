10:19 a.m.

None

Lea también: VÍCTIMAS DE FENÓMENOS NATURALES RECIBIRÁN ATENCIÓN PSICOSOCIAL

, coinciden algunos entrenadores nacionales.Este es el caso del, quien, junto con su padre y su entrenador, visitó las instalaciones de 100% Noticias para manifestar su preocupación ante esta situación y para expresar sus ansias de tener una carrera exitosa en el mundo boxístico. Lea también: PASAJEROS NO PERCIBEN RESGUARDO POLICIAL EN LOS BUSES En 2016, Orozco se quedó con ganas de subir al cuadrilátero para fortalecer sus habilidades en este deporte. “Yo tengo ganas de subirme al ring y pelear. Yo siempre estoy en mi disciplina entrenando y entrenando”, expuso Orozco. El entrenador de Jordan Orozco, Nolberto López, asegura que,. “El llamado es a la Federación (Nicaragüense de Boxeo).y habiendo talento en los gimnasios. Aquí tenemos (a) este niño (Jordan Orozco) que es una estrella naciente, pero se ha estancado mucho por la falta de actividad”, declaró López.Por su parte, el secretario de la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop), Carlos Marín, en una entrevista a 100% Noticias, admitió que, actualmente, hay poca actividad en el boxeo amateur y afirmó que ya están analizando la situación. “No se monta el boxeo viernes a viernes, como antes, porque el gimnasio Alexis Argüello (no ha sido remodelado). Eso nos ha atrasado, en honor a la verdad, bastante porque, como son niños, no podemos estarlos sacando a los departamentos y venir a esas horas de la noche que sea muy peligroso y muy arriesgado”, explicó Marín.Finalmente,Además,aseveró que es humilde y disciplinado como el tetracampeón de boxeo.