FALLECE MADRE DEL EXCAMPEÓN MUNDIAL DE BOXEO, ROSENDO ÁLVAREZ

La madre delMaría Celina Hernández falleció a sus 95 años de edad producto de un paro respiratorio, confirmó el pugilista a 100%Noticias. "Ella ya estaba muy mal de salud, (tenía) problemas en los pulmones y le dio al final un paro respiratorio", dijo Álvarez. Hernández representó una pieza fundamental en el desarrollo del excampeón Rosendo Álvarez. "La describiría como un ser humano extraordinario, humilde, callada, respetuosa, muy educada, pacífica, no tengo palabras para describir la calidad de persona que fue. Ella hizo cosas buenas en la vida, y estoy seguro que el Señor la recibirá con los brazos abiertos", expresó conmovido Álvarez. Por su parteextendió su pésame al ex bicampeón mundial de boxeo, “La Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop) lamenta el sensible fallecimiento de una gran mujer, María Celina Hernández, madre de nuestro bicampeón mundial de boxeo, Rosendo Álvarez Hernández, el búfalo Álvarez”, precisa la nota de prensa. El día de hoy se realizará su vela en la casa de habitación del excampeón, que queda ubicada de donde fue la Pepsi 2 cuadras al sur, 3 cuadras abajo y mañana serán sus funerales en Ciudad Sandino a las 4:00pm. 100%Noticias/ Houston Castillo