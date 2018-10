ZAMORA VE COMPLICADO NUEVA REBAJA EN TARIFA ENERGÉTICA

3:42 a.m.

None

considera que por ahora ve "difícil", una nueva rebaja en la tarifa energética, pues el primer trimestre del año el combustible tiene gran demanda a nivel internacional. Una reducción "va a ser complicado el primer trimestre. En diciembre y enero se ocupa los niveles más altos de combustible, porque se ocupa como elemento para calentar en el norte del mundo", afirmó Zamora."Eso (combustible) empieza a bajar en mes de marzo, creo que primer trimestre estará complicado, no mas allá de precios actuales. Esperamos que para segundo trimestre del año ese debería empezar a bajar", aseguró el presidente de la Cámara de Energía. El día de ayer, el Presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo anunció que “por el momento no hay rebaja de la tarifa eléctrica, pues es imposible en estos momentos”. Castillo señaló que en los últimos tres meses el barril de petróleo incrementó 11 dólares al pasar de 33 a 44 dólares, por lo que no habrá incrementos a la tarifa y se mantendrá el subsidio a los consumidores de menos de 150 kilovatios hora al mes