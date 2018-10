NO HUBO QUEMADOS EN FESTIVIDADES RELIGIOSAS, SEGÚN CRUZ ROJA

3 a.m.

None

Lea también: PÓLVORA ARTESANAL ES LA MÁS PELIGROSA Y LA MÁS VENDIDA

Como lo explica Jorge Barberena, operario de la línea de emergencia de la Cruz Roja, entrevistado por El 19 Digital,“Gracias a Dios no tenemos ningún quemado, no tenemos niños extraviados. Todo estuvo calmo. (Los nicaragüenses) acataron mucho las recomendaciones de todos los medios de parte de la Cruz Roja, los Bomberos, la Policía”, declaró Barberena. Según Barberena, la Cruz Roja atendió a un ciudadano que fue herido en el abdomen con un arma de fuego. El hecho ocurrió en la colonia 10 de Junio, de Managua. También, esta institución trasladó al Centro Nacional de Oftalmología a dos nicaragüenses, cuyos ojos fueron afectados con pimienta y chile. Asimismo, Barberena, citado por el medio digital, recordó que las personas alcoholizadas y los menores de edad no deben utilizar pólvora. A nivel nacional, la Cruz Roja tiene 36 filiales. Foto: Germán Miranda / El 19 Digital