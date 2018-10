NICARAGUA PODRÍA TENER MÁS TIEMPO PARA PAGAR LA DEUDA A COSTA RICA

, anunció el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de Costa Rica,, informó La Prensa Libre. Recientemente, el presidente Ortega declaró que le gustaría viajar a Costa Rica para retomar las relaciones diplomáticas con el gobierno de ese país. Lea también: PRESIDENTE LUIS GUILLERMO SOLÍS CONDICIONA VISITA A ORTEGA “Faltan unos días (para que venza el plazo) y esos gestos concretos a los que ha hecho referencia (Ortega) podrían ser recibidos; y, si hay señales positivas antes de esa fecha, podríamos dar un plazo prudencial (...) corto para buscar una solución negociada en el ambiente al que acabo de hacer referencia”, explicó el canciller de Costa Rica, entrevistado por el mismo diario. No obstante,desde que se dictó la sentencia (…) No debería ser un tema de dilatarse muchísimo”, expresó González. Lea también: SOLÍS NO ASISTIRÁ AL TRASPASO DE LA PRESIDENCIA TEMPORAL DEL SICA El 16 de diciembre de 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que Nicaragua debía compensar a Costa Rica por los daños en la isla Calero y dio un plazo de un año para que ambas naciones acordaran el monto por pagar. Costa Rica solicitó 6 millones de dólares en concepto de indemnización; sin embargo, Nicaragua no aprueba esa cantidad. Finalmente, González recordó que “la agenda bilateral es muy amplia”, pues, abarca múltiples temas, entre estos, migración, comercio, delincuencia, crimen organizado, salud y educación, reportó el periódico costarricense. Foto: CRHOY