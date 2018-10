FRANCISCA RAMÍREZ SE REFIERE AL VIDEO QUE HA GENERADO POLÉMICA

La líder campesina Francisca Ramírez asegura que cansada del supuesto hostigamiento que vive por parte de simpatizantes del Gobierno contra el que ha encabezado casi un centenar de protestas, respondió indignada hacia una miembro de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) de Nueva Guinea. Ramírez fue grabada en un video que circula en redes sociales y por el que ha sido fuertemente cuestionada pues algunos usuarios consideran que insta a la violencia al ordenar que la “apedreen por sapa”. [perfectpullquote align="full" cite="" link="" color="gray" class="" size="14"]“Quisimos que se dieron cuenta que no le tenemos miedo, que porque ellos -funcionarios del gobierno- ellos puedan hacer lo que ellos quieran, pues la gente, (estaba molesta) había mucha indignación y quisimos enfrentarla para que se diera cuenta que la conocemos que ella es la CPC de la comunidad de nosotros y que ya no le teníamos miedo”, explica, al tiempo que reconoce haberse alterado: “talvez fue esa la actitud de hablarles fuertes porque ellas ya no entienden con llamados de respeto”, defiende.En el corto video que se ha compartido muchas veces y generado muchos comentarios en contra y a favor de Ramírez, se le observa enfrentando a una persona porque la estaba grabando con una cámara. Notablemente alterada Ramírez le recrimina para qué está tomando fotos, acto seguido le amenaza con golpearla “¿querés que te cachimbee, hijueputa?”, pronuncia, sin recibir respuesta alguna de parte de la persona que la grabó. Tras una serie de insultos Ramírez se retira hasta que finalmente ordena “si la miren tírenle una pedrada que está tomando fotos”. Francisca Ramírez alterada en Nueva Guinea por ser fotografiada from Alexandra Díaz on Vimeo . Ramírez asegura que “esa es una prueba más del acoso que vivimos los campesinos aquí, donde nos persiguen los CPC, la Policía nos para en el camino no nos quieren dejar pasar, se les arriman a los camioneros que nos llevan en el transporte (para decirles) ‘les estamos tomando video, los vamos echar preso, les vamos a quemar su vehículo’”, relata.El video fue grabado el pasado 30 de noviembre, día que Ramírez y el movimiento que dirige se propusieron llegar hasta Managua para protestar en demanda de la derogación de la Ley 840: Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociadas, aprobada en 2013. La legislación concede la construcción del megaproyecto a un empresario chino que amenaza con expropiar las tierras de los campesinos e indígenas de Gray Town, Punta Gorda, Nueva Guinea, La Fonseca, Omete y Rivas. 100% Noticias/ Alexandra Díaz