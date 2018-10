VENEZUELA SACA DE CIRCULACIÓN LA MITAD DE SU DINERO EN EFECTIVO

1:01 a.m.

Cuando la ineptitud gobierna!A quién se le ocurre hacer algo así en Dic y con las dificultades que hay?Maduro y su cúpula! https://t.co/oaNqDMwlD9 — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 11 de diciembre de 2016

firmó este domingo un decreto de emergencia económica que ordena la salida de circulación del billete 100 bolívares, el de mayor valor del país en un plazo de 72 horas, para acabar con supuestas "mafias" que almacenan millones de ejemplares de ese papel en Colombia y otros países. El líder chavista acusó a los bancos nacionales de ser "cómplices" de esta trama, que busca "desestabilizar" la economía del país y que estaría dirigida por una ONG "contratada por el". No detalló ni aportó pruebas al respecto. El retiro de circulación de los billetes de 100 bolívares, que podrán depositarse en los bancos públicos durante 72 horas y otros 10 días en el Banco Central, encendió las alarmas en las redes sociales del país, sumido en una grave crisis económica y que en las últimas semanas ha sufrido la falta de efectivo por la alta inflación. La denominación representa el 48 por ciento del efectivo en circulación. Además, este lunes es feriado bancario, lo que reduce el plazo a los ciudadanos. El presidente afirmó que tomó la decisión después de que las autoridades venezolanas terminaran una larga investigación que habría descubierto miles de millones de bolívares "en poder de mafias internacionales dirigidas desde Colombia". El mandatario afirmó que los almacenes de billetes de 100 están principalmente en ciudades colombianas como la fronteriza Cúcuta, pero también en municipios vecinos de Brasil. Por eso, ordenó "cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes que se llevaron". A las filas en cajeros, se sumó el pasado 2 de diciembre una falla generalizada en el sistema de pago con tarjetas de débito y crédito que Maduro atribuyó a un "ataque" para provocar un colapso y por el que fueron presos seis directivos de la empresa financiera Credicard. José Guerra, exdirectivo del BCV y diputado opositor, dijo enque "para deshacerse de los billetes de Bs 100 en tan corto plazo, el BCV debe tener un monto equivalente en billetes de mayor denominación", lo que no vio posible.