INICIAN PREMATRÍCULAS EN LA UNAN

, equivalente a 1200 cupos, debido a una disposición de sus autoridades. A esta cantidad, se le agregan los estudiantes que provienen de las carreras técnicas del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), cifra que todavía no ha sido definida. Lea también: GOBIERNO ANUNCIA VACACIONES PARA TRABAJADORES DEL ESTADO Cada una de estas 24 carreras tendrá 50 cupos disponibles. “Tenemos dos grupos de estudiantes que están el día de hoy prematriculándose.. (A) este grupo de jóvenes lo estamos atendiendo en tres mesas especiales, ya que ellos no pasan por caja ni tampoco por la entrega de ticket (recibo) para el pago”, informó el vicerrector académico, Hugo Gutiérrez. El otro grupo sigue el proceso regular de prematrícula. Lea también: MONITOREO DE PRECIOS DESDE LOS MERCADOS Algunos bachilleres que se estaban prematriculando valoran de forma positiva la eliminación del examen de admisión en 24 carreras de la UNAN. “(Esta medida) despierta el interés en algunos jóvenes, (quienes) están frustrados porque tal vez no tuvieron un buen promedio para pasar (el examen de admisión)”, manifestó una estudiante. Fotos: UNAN