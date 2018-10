MAXIMINO RODRÍGUEZ DECIDIRÁ SU ESCAÑO EN ENERO

Yo voy a tomar una decisión talvez el 3 o 4 de enero, pero primero voy a consultarles a quienes me respaldaron en esta lucha cívica por acceder y rescatar el sistema democrático de Nicaragua”, aseguró.

El ex candidato presidencial por el Partido Liberal Constitucionalista Maximino Rodríguez se ha manifestado indeciso sobre aceptar su escaño en la Asamblea Nacional, conseguido por representar la segunda fuerza política en el país, transcurridas las elecciones presidenciales del 6 de noviembre donde resultó ganador la propuesta del FSLN: Daniel Ortega Saveedra, actual presidente y Rosario Murillo, actual coordinadora de comunicación y ciudadanía.El ex contra dijo que en enero anunciará si aceptará o dimitirá la diputación, sin embargo el ex presidente liberal Arnoldo Alemán aseguró que Rodríguez ya dio su palabra de asumir el escaño: “A mi me ha dicho que aceptó, a mi no me ha dicho lo contrario, le voy a preguntar a ver si es cierto”, contradijo. Rodríguez actuó de igual manera para la postulación como candidato presidencial previo a la convención liberal. En inicios aseguró que no aceptaría la nominación mientras no se arreglaran las diferencias internas en el partido y el también aspirante Miguel Anselmo Rosales dejara de proclamarse candidato. Un mes después aceptó la candidatura, con la que prometió ganar al presidente Ortega que durante todo el proceso pre electoral lideró las encuestas.