A CUATRO DÍAS PARA QUE NICARAGUA PAGUE INDEMNIZACIÓN A COSTA RICA

Nicaragua deberá pagar más de US$ 6 millones en concepto de daños ocasionados en Isla Calero, territorio costarricense tras el dragado del Río San Juan. El caso que los motivó a enfrentarse en La Haya llegaría a su fin este viernes 16 de diciembre que vence el tiempo estipulado por los tribunales internacionales. El presidente de la república, Daniel Ortega aseguró recientemente que pagará a Costa Rica, acatando el fallo, sin embargo aclaró que primero se deben rendir cuentas del monto solicitado. En respuesta el homólogo Costarricense sentenció con enfrentarse nuevamente por la vía jurídica internacional. “Si Nicaragua no paga de forma voluntaria, tendremos que llevar esto al Tribunal otra vez. No es aceptable que no pague, se hizo un daño natural al Estado y ese daño debe ser resarcido”, dijo el presidente Luis Guillermo Solís el pasado noviembre a medios de su país.