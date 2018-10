SECTOR AVÍCOLA CON ALTOS Y BAJOS EN 2016

4:10 a.m.

None

Lee también: SISMOS SE REGISTRAN FRENTE A EL ASTILLERO

Productores del país, aseguraron a 100%Noticias que para el año 2017, están en la capacidad de abastecer el 100% del consumo nacional, por lo cual no es necesaria la importación de ni un huevo más.dice que a pesar de la crisis superaron las estimaciones de producción. El sector tuvo una producción de 70 mil cajillas de huevos diarias equivalentes a 766.5 millones de huevos al año y un consumo per cápita anual de 124 huevos.El sector avícola estuvo marcado en el 2016 por la baja de precios provocados por el contrabando de huevos y aumento de la oferta por un mejor invierno. El cierre de los mercados de exportación aumentó la oferta. “La producción de huevo estará alcanzando una producción de 70 mil cajillas, como resultado del año 2016, esa son 776.5 millones de unidades, o un consumo per cápita de la población por año de 124 huevos”, dijo Donald Tuckler, de Anapa.