13, Diciembre, 2016 13, Diciembre, 2016 11:20 a.m. 11:20 a.m.

SECTOR LÁCTEO AÚN NO LOGRA DESBLOQUEAR MERCADO HONDUREÑO

La Embajadora de Honduras confirmó que visitarán plantas lácteas nicaragüenses, según un cronograma estipulado por su Gobierno y por el cual no han recibido respuesta del Gobierno nicaraguense. Funcionarios se asegurarán de que las plantas cuenten con los requerimientos que exigen la certificación para la posterior normalización del comercio entre los dos países. “El Ministro de economía dio declaraciones del tema de la leche”, asegura la diplomática Diana Valladares. Dichas declaraciones hacen referencia a nuevos parámetros que su país exige para permitir el acceso de lácteos y carne. "No es que no vamos a dar una certificación”, asegura Valladares, sin embargo advierte de cambios para ganar las certificaciones que permitirían la normalización de las relaciones comerciales entre Honduras y Nicaragua. Al finalizar este año el sector lácteo posiblemente exportaría el equivalente de 175 millones de dólares, lo que representa una cifra menor en comparación del año anterior que fue de 203 millones de dólares. Wilmer Fernández de Canislac destaca que este año pese al freno en las exportaciones a Honduras, se reporta más consumo de lácteos internos y la búsqueda de nuevos mercados.