DIPUTADOS APROBARON 21 LEYES EN 2016

Los legisladores nicaragüenses aprobaron unas 21 Leyes y 47 decretos y 214 personerías jurídicas en el transcurso del año que casi acaba y concluirá con una sesión este jueves. Los legisladores aprobaron más de 978 millones de dólares en préstamos, además “en la sesión maratónica aprobamos 314 millones de dólares en préstamos y donaciones y enviamos a comisión 120 millones de dólares”, afirmó un legislador. Wilfredo Navarro destaca que “se trata de reforzar el proceso económico del país, (que) han incidido en la construcción de escuelas, hospitales, carreteras”. El diputado Wálmaro Gutiérrez detalla que en electricidad se aprobaron US$ 343 millones, para carreteras US$ 439.2 millones, agua y saneamientos US$ 11.1 millones, Comunicaciones US$ 70 millones, 49.3 millones en salud, US$ 5 millones para educación y US$55 millones para la vivienda de interés social y US$ 5 millones en seguridad.