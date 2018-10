15, Diciembre, 2016 15, Diciembre, 2016 4:29 a.m. 4:29 a.m.

CANCILLER VENEZOLANA DENUNCIA POR AGRESIÓN A LA POLICÍA ARGENTINA

Una complicada situación le tocó vivir a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina el miércoles. Rodríguez, quien se dirigía al Instituto de Patria, lugar donde el kirchnermismo construye un frente opositor, fue atacada por un policía y por un funcionario del ministerio. Asimismo señaló que “ya me vio el médico, decidió inmovilizar y cuando terminemos con la agenda me van a hacer radiografías”, detalló luego a la prensa. “Nunca, en ninguna parte del mundo, se ha recibido a unos cancilleres con piquetes antimotines y se había bloqueado a unos cancilleres y a su delegación oficial. No tengo registros al respecto”, protestó. Pese a que Venezuela está suspendido de la reunión de cancilleres en el Palacio San Martin, la secretaria de estado decidió asistir igual y calificó esta medida como "una venganza del señor Macri por lo que ocurrió en Asunción". La ministra se refiere a la cumbre de presidentes del Mercosur que de diciembre 2015, en que el Presidente de Argentina pidió la pidió “la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela”, hecho que motivó en su par venezolano, Nicolás Maduro, le calificara como “un burgués de elite, una opción ultraderechista y neoliberal”. Frente a la agresión sufrida por su canciller, Maduro condenó este hecho y aseguró que "es la violencia de una ultraderecha intolerante nunca antes vista, que en vez de fortalecer el Mercosur Social de los Pueblos, que habíamos logrado, ha impuesto un plan retrógrado de destrucción y de división".