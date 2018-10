DIPUTADOS SE DESPIDEN DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Lee también: EMBAJADOR NICA EN COSTA RICA DESCONOCE CAMBIOS DE VISADO TICO

Losque no repetirán en escaño este próximo 2017. Algunos aseguraron que emprenderán negocios propios y otros realizarán tareas que el partido les designe. “Creo que intenté hacer el mejor trabajo posible que me delegó el Frente Sandinista en esta tarea aquí en la Asamblea Nacional (…) Mi militancia continuará siempre en respaldo a mi partido y a mi gobierno”, comentó. “Trabajamos por los derechos a la niñez, las mujeres y la familia, fue una comisión que antes se miraba como la Cenicienta”, indicó“He cumplido con amor hacia mi pueblo, hacia la gente, y con respeto mucho a mi partido y esta vez que entrego la diputación la entrego con orgullo, agradeciendo a Dios, agradeciendo al pueblo de Nicaragua, agradeciendo a mi partido (…) Mis proyectos siguen siendo los mismos, la cámara matizona, tengo proyecto de hacer cine, de hacer todo lo que es medio de comunicación”, dijo. “Voy al Parlacen, voy a seguir desde el Parlacen voy a hacer también lo que esté a mi alcance. No miro ningún castigo porque no he cometido ningún delito, no me he portado mal en la Asamblea, he sido una diputada disciplinada como aliada de este gobierno”, aseguró. “La vida sigue, vamos a seguir adelante y veremos. Yo me dedico a mi vida privada y si sale algo diferente pues igual”, expresó