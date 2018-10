ALEMÁN RECORRERÁ EL PAÍS EN 2017 

Lee también: ALEMÁN ASEGURA QUE NO ES CORRUPTO

El ex presidenteen búsqueda de la. Alemán quien es considerado un caudillo por algunos, señaló que ante la carencia de liderazgos de quienes se llaman opositores, éldel próximo año. “Voy a hacer lo posible de recorrer el país y decirle a nuestros correligionarios `unámonos, no volvamos a ver el pasado para no convertirnos en estatuas de sal`”, expresó. El presidente honorario del), espera que el próximo año se entable un diálogo con todas las fuerzas políticas del país.Señaló que a pesar que se ha mantenido en perfil bajo dentro del mundo de la política para dar chance a nuevos liderazgos que manejen las riendas de la oposición, ese líder jamás asomó. Alemán quien se considera un verdadero líder, hace caso omiso de las voces que le llaman. “Así somos los líderes, llamen a como le quieran llamar, caudillo o no caudillo.se ha retirado durante todo este tiempo, ha habido oportunidad para que surjan, eso no me va a quitar a mi deseo de ver unaprogresista y de desarrollo como lo hicimos en mi período”, dijo. Elrecuperó su lugar como segunda fuerza política en las pasadas elecciones de noviembre.