DIFUNDIR VIDEO SEXUAL DE JOVEN ES UN DELITO

Un video que muestra a una joven autoestimulándose ha dividido las posiciones en las redes sociales y causado indignación en las activistas de derechos humanos que no denigran el acto sexual, pero condenan la publicación del material sin consentimiento de la víctima. Extraoficialmente se conoce que la joven envió el video a su novio, quien se encargó de difundirlo inicialmente por whatsapp y ahora en la red social de mayor uso: Facebook. El legislador Carlos Emilio López, indica que el responsable de la difusión del video podría enfrentar cargos legales y penales. “Cualquier tipo de manipulación de la imagen y sexualidad podría estar incurriendo en el delito de trata de personas”, explica, a la vez que considera el acto como “condenable desde el punto de vista moral, integral, por violación a la privacidad, pero también penal”. [perfectpullquote align="right" cite="Artículo 36, Constitución Política de Nicaragua" link="" color="" class="" size="18"]Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. Casos similares se han registrado a nivel nacional e internacional. La publicación de videos sin consentimiento ha llegado incluso a los tribunales por demandas a grandes empresas como Google por permitir la difusión del material que supuestamente transgrede las reglas comunitarias o los llamados términos y condiciones. López no duda en indicar que “cualquier video o fotografía que presente datos o imágenes de la sexualidad violenta los derechos constitucionales”, contemplados en el código de la niñez, código penal y código de familia que advierte de no manipular, ni violentar la imagen y sexualidad de las mujeres, niñez y adolescentes. La Policía Nacional realiza las investigaciones del caso según indicó López, aunque aún no se han pronunciado al respecto. En Nicaragua existe un vacío legal del proceder y condena ante delitos cibernéticos, sin embargo el diputado considera que la publicación de material gráfico que involucre la sexualidad e integridad puede ser asociada a delitos de trata de personas, acoso y violación a los derechos humanos, y esas conforman razones suficientes para abrir un proceso judicial. Dos años atrás los medios italianos registraron el caso de la joven Tiziana Cantone que demandó a varios empresas que dominan internet por permitir que se difundiera un video donde realiza un acto sexual con su pareja y que posteriormente envió a su ex.“Ante este acoso, la joven había abandonado su ciudad, trasladándose a la Toscana, y había iniciado los trámites para cambiarse de nombre. Además de eso, había demandado a Google, YouTube, Yahoo y Facebook, entre otras páginas web, iniciando un proceso que exigía el derecho al olvido. Ya en 2015 había conseguido que el vídeo no apareciera en los buscadores, pero seguía apareciendo con otros títulos y menciones. De hecho, la búsqueda de "Stai facendo il video? Bravo" sigue dando más de 200.000 resultados en Google”, recoge Verne de El país, España. Cantone se suicidó el pasado septiembre tras haber perdido la batalla legal y la lucha contra la depresión producto del acoso y ciberbullying. Aunque los tribunales fallaron para que se eliminara las búsquedas de los motores antes mencionados, Cantone debía pagar una exagerada suma de dinero por compartir el video con su ex pareja. “Es un desprestigio a la juventud”, considera la feminista Reyna Rodríguez de la Red de Mujeres contra la Violencia. “Incurre en un delito que sanciona el código penal”, defiende. “Las madres o mujeres tenemos que tener muchísimo cuidado con esos chantajes sexuales (…) tenemos que denunciar”, recomienda. La activista reconoce que no es el primer caso del que tiene conocimiento, sin embargo algunos no trascienden a las redes sociales como el actual. 100% Noticias/ Alexandra Díaz.