16, Diciembre, 2016 16, Diciembre, 2016 10:40 a.m. 10:40 a.m.

TOMAR CLASES VIRTUALES ES LA OFERTA DE UNIVERSIDADES EN EL PAÍS

Las clases virtuales cada vez son más. Dicha modalidad es servida por al menos cuatro de las tantas universidades existentes en el país. Las casas de estudio: Universidad Centroamericana (UCA); Universidad de Ingeniería, (UNI); Universidad Americana, (UAM) y la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) sumada a la recientemente anunciada Universidad en Linea aperturada por el Gobierno, sirven clases a sus estudiantes de forma virtual. Sin embargo, quedan jóvenes que se resisten a experimentar con las nuevas tecnologías. “Algunas cosas me llamaron la atención como el hecho de utilizar la UNI On Line como una nube donde guardábamos y descargábamos información”, asegura Kevin Alvarado, quien recientemente llevó la clase de sociología en línea, pero desde entonces “no he llevado otra clase de manera virtual porque no me ha salido otra asignatura de esa forma, además siento que las presenciales son más prácticas”. Otro estudiante consultado por END, asegura que el problema no es la metodología, sino lo poco atractivo que califica las plataformas. Hecho consciente para los encargados de esta área en las universidades. “Nuestros estudiantes pueden acceder a las plataformas que tenemos desde teléfonos inteligentes, porque sabemos que es uno de los dispositivos que más se usan para navegar en la web”, asegura Brenda Cuadra, coordinadora de educación virtual de la UAM; mientras que desde la UCA aseguran que ““un 20% de los estudiantes que utilizan el EVA no les gusta porque incurren en gastos por ir a un cibercafé o por una recarga de internet. Otros indican que tienen mucha lectura y también que la plataforma no motiva”, según indicó Estela Valerio es coordinadora del Centro de Innovación y Tecnología Educativa de esa universidad.