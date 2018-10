17, Diciembre, 2016 17, Diciembre, 2016 2:08 a.m. 2:08 a.m.

FALLECE RECONOCIDO ACTOR CÉSAR MELÉNDEZ

None

El actor tico-nica, César Meléndez Espinoza falleció esta mañana a los 51 años de edad, según confirmó la Universidad Nacional a un medio costarricense. Meléndez, quien interpretó al “Nica” en los monólogos que él creó, fue también la voz y rostro de personajes como Ricky, el cuidacarros y tantos más. Meléndez fue un actor de mil caras, un hombre sencillo y amable. Siempre dijo que su corazón estaba divido, entre la Nicaragua que lo vio nacer y la Costa Rica que le abrió los brazos y lo vio crecer y desarrollarse. De acuerdo al diario Costa Rica Hoy, entre febrero y marzo estuvo hospitalizado en la Unidad de Oncología del Hospital San Juan de Dios, pero nunca quiso referirse a fondo sobre su diagnóstico, no obstante en declaraciones al diario La Nación, Melendez dijo que "esta es mi primera salida de la casa desde mi hospitalización y la gente me pregunta que qué tengo. Mi respuesta es que tengo fe, esperanza y unas ganas enormes de vivir. Ganas de reír y de actuar. Pero desde el punto de vista médico, padecimientos no tengo". César llegó a Costa Rica en brazos de sus padres, dos adolescentes que huyeron de su país porque sus papás los “iban a matar por haberse jalado torta”, según relató el actor una vez, asegurando que durmieron dos días en el Parque Central y que él empezó a trabajar a los cinco años para ayudar a su familia. Cursó la primaria en la escuela Manuel Obregón Lizano y después en el colegio Mauro Fernández. Sus estudios superiores los hizo en la Universidad Nacional. Tenía 51 años, fue fundador del teatro La Polea y era padre de una niña.