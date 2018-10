DEFIENDEN INDULTO DE LOS 557 LIBERADOS POR EL GOBIERNO

10:22 a.m.

El sub procurador de losdefendió elque fueron liberados por orden del gobierno a petición del. “Esta situación fue analizada, no se pone en libertad violentando la ley”, dijo Jarquín. Por otra parte, el sub procurador manifestó que los informes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos () y la Comisión Permanente de los Derechos Humanos () que ponen de manifiesto la supuestaen contra de quienes han mostrado su inconformidad a las políticas implementadas por el actual régimen son falsos.Jarquín señaló que ambos organismos están politizados por lo que sus informes carecen de objetividad. “Hay una gran diferencia entre el, lay nosotros. Nosotros actuamos con profesionalismo y con técnica, con un tecnicismo, ellos actúan politizados. Como va a ser posible que una ONG dedicada a loshayan miembros de un partido político que está en oposición al partido sandinista, esto es increíble, pero sólo aquí en Nicaragua ocurre eso”, señaló.