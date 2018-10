MAURICIO SULAIMAN SORPRENDIDO DE LAS DECLARACIONES DE CHOCOLATITO

None

Lee también: CHOCOLATITO DESMIENTE REVANCHA CON CUADRAS

El presidente del(CMB),se sorprendió ante las declaraciones desobre que estaba dispuesto a abandonar el cinturón del CMB, si le obligaban a pelear una revancha contra el, por un sueldo que no sea el que él se merece. “Esta es la situación… Chocolatito está en periodo mandatorio, pero por la importancia de la pelea que tuvo contra Cuadras, y por el hecho de que ambos pidieron la revancha, él en especial en su calidad de campeón, nosotros autorizamos la revancha haciendo a un lado al retador Srisaket Sor Rungvisai”, dijo“Sobre lo que pide en cuanto a Bolsa, está en su derecho, pero al mismo tiempo está confundiendo las cosas. Si no quiere la revancha entonces la junta del CMB atenderá la situación porque el retador mandatorio es Rungvisai “, añadió el dirigente.declaró que preferiría hacer una pelea en, aunque fuera por menos dinero, que la revancha ante, en caso de que no le paguen lo que él se merece.