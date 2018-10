21, Diciembre, 2016 21, Diciembre, 2016 8 a.m. 8 a.m.

CASI 800 MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Más vehículos, más conductores y más muertos. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN) reveló una alarmante cifra de personas fallecidas en las carreteras. Al menos 750 decesos reportaron en el transcurso del año por accidentes de tránsito hasta la fecha. "Estamos trabajando todos, estamos haciendo esfuerzos para trabajar y prevenir”, aseguraron desde la institución. [perfectpullquote align="left" cite="»»Presidente lamenta cuantiosos accidentes de tránsito" link="http://100noticias.com.ni/casi-800-muertes-por-accidentes-de-transito/" color="blue" class"http://100noticias.com.ni/presidente-lamenta-cuantiosos-accidentes-de-transito/" size="16"] La cifra sobrepasó con 100 personas al año anterior, según informó el Jefe Nacional de DSTN, comisionado general Roberto González Kraudy. “De acuerdo a los indicadores más población, más conductores, más vehículos, no hay más muertos” defiende la autoridad, aunque reconoce “ comparado con el año anterior si hay cien muertos más, pero de acuerdo que creció el parque vehicular no hay más muertos de acuerdo a esos indicadores”. Kraudy lamentó el fallecimiento de las casi 800 personas en accidentes de tránsito y asegura que desde la institución esperan que la cifra no aumente.