AGUERRI DESTACA DESARROLLO EN ECONOMÍA, PESE A ASUNTOS POLÍTICOS

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada,analizó esta mañana el contexto económico con el cualcerrará este año, 2016, y aseguró que pese a las distintas crisis políticas que se vieron durante el transcurso, el país ha mostrado estabilidad. “Para tener estabilidad económica se debe tener estabilidad política (…) el tema político es una amenaza, es una debilidad para el clima donde operamos (..) estamos queriendo que esa situación se reduzca en su máxima expresión” dijo Aguerri durante su comparecencia en el programa, que se transmite todas las mañanas enAguerri además señaló que el país ha mostrado celeridad en las inversiones extranjeras, y que anunció que para el 2016 darán a conocer nuevos proyectos que se ejecutarán en Managua. “Esta semana se han anunciado inversiones importantes en el país. Está viniendo inversión, va a seguir viniendo inversión indistintamente de lo que está sucediendo en el tema político (…) en enero anunciaremos inversiones en Managua”, acotó el presidente del Cosep. Aguerri resaltó que mientas los inversionistas nacionales sigan invirtiendo en el país, eso va a significar que cualquier impacto político no va a tener las consecuencias como las tuvo antes y evitó referirse a las posibles repercusiones que podrían representar la“Nosotros no vivimos en el mundo de las especulación (…) Eso lo dijo un pequeño grupo de congresistas, pero que eso se convierta en una realidad en el año 2017 es otra cosa, lo que te puedo decir es que Nicaragua vivió con un waiver y logramos crecimiento”, finalizó. No obstante para la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social,, la aprobación de la Ley ‘Nica Act’ que privaría al país de acceder a préstamos, prevé que el crecimiento económico descendería al 1%, del 4% que se calcula en la actualidad. Houston Castillo /100%Noticias