22, Diciembre, 2016 22, Diciembre, 2016 3:26 a.m. 3:26 a.m.

ADULTOS MAYORES DESCONOCEN QUE NO DEBEN PAGAR PASAJE

None

Adultos Mayores consultados por un rotativo nacional aseguraron que cada que abordan una unidad de transporte colectivo en Managua pagan su pasaje, pese a que según el artículo 7 de la Ley 720, Ley del Adulto Mayor, indique que las personas de 60 años a más pensionados por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tienen derecho a no pagar el servicio de transporte público urbano. El desconocimiento se ubica como principal razón para no hacer uso de ese beneficio, admiten los consultados. Porfirio García, presidente de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) explica que la Ley fue aprobada en 2010, pero por centrarse en la lucha de la pensión han obviado las demás garantías Cooperativas se defienden Aunque algunos ciudadanos aseguran que los conductores de ruta nunca han comentado del beneficio, directivos de las cooperativas de transporte aseguran que capacitan a los mismos para que tengan conocimiento. “Nosotros ponemos al tanto a los conductores. Cada seis meses reciben seminario”, defendió Juan Reyes, presidente de la cooperativa de transporte de Managua Parrales-Vallejos. Reyes garantiza que los conductores de las rutas 116, 117, 118, 105 y 103 asociadas a la cooperativa que preside no cobren el pasaje a los adultos mayores, aunque hace un señalamiento que priva de hacer efectivo el beneficio. “Para saber si una persona tiene más de 60 y si es pensionada, debe presentar identificación y muy pocas veces pasa”, explicó.