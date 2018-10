SELVAS DE NICARAGUA SON ESCENARIOS DE UNA SERIE WARNER BROS

Lee también: Nicaragua será parte de una película centroamericana

La reconocida productora audiovisual Warner Bros encontró en Nicaragua el escenario perfecto para filmar tomas de la serie Survivor New Zealand’s (Sobrevivientes de Nueva Zelanda). “La impresionante costa, la selva exuberante y la fauna diversa añade otra dimensión a lo que va a ser una fantástica serie" destaca Tony Manson, Ejecutivo de la cadena TVNZ en un comunicado de agradecimiento hecho llegar al Gobierno de Nicaragua.Productores de la compañía de cine, música y televisión de todo el mundo aseguran haber vivido una experiencia excepcional durante la filmación. Además agradecerieron al Gobierno de Nicaragua por su colaboración.la primera serie Survivor New Zealand’s. El Gobierno de Nicaragua fue extremadamente atento e incluso proveyó asistencia adicional en etapas clave de la producción. Warners Bros contrató a más de 30 nacionales para ejecutar distintos papeles en la producción, quienes hicieron un excelente trabajo por su experiencia en producciones estadounidenses”, destaca Greg Heathcote, productor ejecutivo de WB. International Television Production New Zealand. Finalmente Heathcote destaca queRespecto a la seria la productora estadounidense responsable de clásicas películas como Looney Tunes en acción, Super Man, Scooby Doo, Charlie y la fábrica de chocolates, entre muchas otras, aún no ha dado detalles. 100% Noticias/ Alexandra Díaz.