TETRA CAMPEÓN “CHOCOLATITO” GONZÁLEZ SE DISCULPA

5:50 a.m.

Lee también: Sulaiman sorprendido con las declaraciones de chocolatito

Román “Chocolatito” González, cuatro veces campeón mundial de boxeo” ofreció una disculpa pública a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), luego de que este expresara suen una conferencia de prensa que brindó la mañana de este jueves.Pese a disculparse, González reiteró su posición de no pelear con el mexicano Carlos Cauadras mientras no le pague una buena bolsa. "No tengo miedo, pero con 29 años tengo que pensar en el futuro de mi familia. El boxeo es un negocio y yo trabajo en esto",aseguró.