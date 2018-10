SINAPRED, MINSA Y BOMBEROS LISTOS ANTE EMERGENCIAS EN NAVIDAD Y FIN DE AÑO

Lee también: AEROPUERTO REGISTRA AUMENTO EN INGRESO DE PERSONAS

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (), Ministerio de Salud () y losde Nicaragua, estánque pueda ocurrir durante las. Las instituciones dispondrán de un puesto de mando, tendrán turnos administrativos y epidemiológicos, y garantizarán el sistema dellamando al número 102.Además, brindaron una serie de recomendaciones a las familias. ", que lo hagan los mayores, no se introduzcan en las camisas o bolsillos pólvora porque al rozar pueden sufrir una quemadura", dijo el doctor Carlos Sáenz. Advirtieron que en caso de quemaduras no se debe aplicar cremas, aceites, remedios caseros, no reventar las ampollas, no apretar las heridas, no usar hielo, ni ingerir alimentos. Lo recomendable esy acudir al puesto de salud más cercano. Foto: El 19 Digital