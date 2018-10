GOBIERNO PRETENDE MANTENER CRECIMIENTO PESE A 'NICA ACT'

8:56 a.m.

None

El Gobierno de Nicaragua ha demostrado preocupación ante la amenazante propuesta de Ley estadounidense ‘Nica Act’ al, sin embargo el sector económico empresarial proyecta mantener el crecimiento, pese a que la legislación de ser aprobada en la Cámara Alta y por el presidente, bloquearía los préstamos de entes bancarios para Nicaragua.El asesor presidencial en temas económico, Bayardo. “Nosotros tenemos esperanzas de que el país va seguir creciendo”, declaró al asistir a una entrega de juguetes que realiza año con año para la niñez de escasos recursos.Ahora Arce, al igual que el ex embajador de Nicaragua Arturo Cruz había previsto en días recientes del anuncio de ‘Nica Act’, asegura que este año no pasaría nada. “, declaró el asesor presidencial. Mientras que el ex embajador había advertido que se reanudará la discusión del tema en 2017. 100% Noticias/ Alexandra Díaz.