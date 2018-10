CINCO LUGARES PARA VACACIONAR SIN SALIR DE MANAGUA

4:33 a.m.

Por mandato constitucional los trabajadores del Estado gozarán de 13 días de vacaciones por las festividades navideñas en las que podrán elegir destinos turísticos dentro de la capital. Despejar el estrés generado por la jornada anual y crear experiencias agradables en familia, se convierten en prioridades para fin de año.[perfectpullquote align="right" cite="Lucy Valenti, CANATUR" link="" color="Blue" class="" size="14]"Esperamos cerrar el año con no menos de 600 millones de dólares" Managua se ha posicionado como un destino turístico en la urbe lo suficiente atractiva para locales como para extranjeros. Para facilitar la vida a nuestros lectores creamos una lista de accesibles lugares que debés visitar antes de que termine el año. Si de retornar al pasado viviendo el presente se trata debés asistir al Paseo Xolotlán. Réplicas de la Vieja Managua previo al terremoto de 1972 que devastó la ciudad te permitirán hacer un contraste mental de la capital que diario recorrés en rutas con la de hace más de cuatro décadas.Si la cultura te seduce, en Managua podés hacer un recorrido por el Palacio Nacional de la Cultura ubicado en la Plaza 22 de Agosto donde desde afuera podés hacer frescos recorridos propiciados por el arboreto contiguo y desde adentro las visitas guiadas responderán tus preguntas sobre las peculiaridades de los nicaragüenses.El teatro Nacional Rubén Darío, además de ser bautizado con el nombre del Principe de las Letras Castellanas, ha sido el escenario de las mejores presentaciones que los amantes de las artes escénicas y la música han presenciado en el país. Ofrece historia, fotografía y galas.Si lo tuyo son los paisajes casi surrealistas de no ser por el viento que empuja cerca de las fuentes de agua, la Laguna de Tiscapa ofrece el privilegio de capturar la vista en fotografías.El paseo Xolotlán a las orillas del Lago de mismo nombre ofrece largas caminatas en sus instalaciones, servicio de restaurantes, discos, juegos, paseos en ferri y más reciente integró un parque acuático.Aunque apenas son perceptibles, los vientos decembrinos empujan a buscar un buen café y aunque los mejores se consiguen al norte del país, no es preciso movilizarse hasta los departamentos de Matagalpa y ciudades aledañas, pues en Managua La Casona del Café ofrece el servicio de venta. Además si sos un curioso por las variedades de grano, en ese mismo lugar la atención al cliente gustosamente te comentará sobre los tipos de café.