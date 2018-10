COSTA RICA NIEGA CEDER REBAJA DE INDEMNIZACIÓN SOLICITADA POR NICARAGUA

Lee también: A 44 años del terremoto que debastó Managua

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís ha negado la posibilidad de una rebaja en el monto que Nicaragua deberá pagar a su país por daños en la Isla Calera en la frontera de ambas naciones. “Hay un proceso que se conduce en La Haya con los embajadores de Costa Rica y Nicaragua para tratar de llegar a un acuerdo sobre cifras a partir de una cifra que Costa Rica mantiene sobre la mesa y que Nicaragua ha cuestionado", señaló Solís a medios de su país tras descartar una posible rebaja.[perfectpullquote align="left" cite="Lee también: Nicaragua tiene hasta enero para pagar indemnización luego de que Costa Rica concediera un "tiempo adicional corto". link="" color="blue" class="" size="14"] El pasado viernes, el canciller tico, Manuel González indicó que Costa Rica no descartaba reducir el monto por el pago ambiental si se daba una negociación amistosa y tranquila entre ambos países, luego que el presidente de Nicaragua Daniel Ortega aceptara pagar pero condicionara a revisar el monto señalado que asciende a los más de US$ 6 millones."Se le ha enviado toda la documentación a Nicaragua, y estamos frente a una necesaria solución que, de no alcanzarse en la negociación, cosa que podría ocurrir, requerirá que vayamos a la Corte otra vez”, advirtió el mandatario costarricense. “Y la verdad es que, volver a estas alturas a utilizar este mecanismo cuando pudiéramos llegar a un acuerdo más amistoso, a mí me parece que no es una solución inteligente", señaló.