NIÑOS INTERNADOS RECIBEN JUGUETES

*Foto de referencia. Pacientes del área de hemato-oncología del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera La Mascota, fueron partícipes de actividades organizadas por el Gobierno de Nicaragua con motivo de las fiestas navideñas. . “Me parece muy bonito porque en medio de tantas aflicciones y tristezas un momento de alegría me parece bien porque les hace bien a ellos, el niño se ha alegrado con los payasos, eso le gustó”, dijo Elisa Zeledón, madre de familia y consultada por El 19 Digital. Zeledón es originaria de Tipitapa.“Tenemos un mes de estar acá y es la primera vez que sale del cuarto y como madre me siento contenta y gracias a Dios está bastante bien mi niño”, aseguró despúes de que su hijo participó de la función realizada por payasos, participó de rifa de regalos, concursos, cantos y mucha risa. “Esto les ayuda mucho a ellos a estar tranquilos, no estresados, pensar en otra cosa y así ellos se olvidan un poco del tratamiento que les van a poner”, considera Jesenia Zeledón, quien tiene un año de estar luchando con su hijo en este hospital.