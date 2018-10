CARLOS CUADRAS: "ROMÁN Y YO TENEMOS UNA CUENTA PENDIENTE"

Lee también: CRITICAN A CHOCOLATITO POR SU NUEVO NEGOCIO

El boxeador mexicano, dijo que él y, haciendo referencia a la sonadaentre los púgiles, tras su pelea el pasado septiembre. Las declaraciones del mexicano se dieron durante una entrevista telefónica con el medio El Nuevo Diario. El mexicano opinó sobre la polémica que se está generado en torno a su. “No sé si a Román le está dando miedo o que está pensando. Yo también quiero que me paguen bien, estoy esperando la pelea, él y yo tenemos una cuenta pendiente”, dijo Cuadras.. El azteca señaló que lo más justo es que haya una revancha. El plan de Cuadras es viajar aen los primeros días de enero para reunirse con su entrenador Rudy Hernández y enfocarse de lleno en su preparación, siempre pensando en enfrentarse a González, posiblemente el 18 de marzo ensi las negociaciones finalmente llegan a buen punto. “Él quiere le paguen mucho dinero porque quizás el siente que le voy a ganar en la segunda pelea, a lo mejor por eso está pidiendo una gran cantidad. Eso es lo que interpreto”, indicó el mexicano. “Le di la oportunidad a Román cuando él era campeón mosca, entonces él no tiene por qué negarme un chance, porque él, después de la pelea, dijo que me merecía una revancha. Si ahora Román se está rebajando o le está dando miedo, pues no es justo para mí, el me quitó el invicto, quiero pelear con él, espero que no tenga miedo y no se rebaje”, concluyó Cuadras.