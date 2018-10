NANDAIMEÑOS SE QUEJAN POR DESASTRE EN LAS CALLES DE LA CIUDAD

4:58 a.m.

Indignados. Así se definieron varios ciudadanos consultados porsobre el nuevo sistema de alcantarillado que la alcaldía de Nandaime, departamento deestableció recientemente y que se deterioró, según algunos habitantes por ser de mala calidad. Los pobladores expresaron su molestia por la gestión pasiva con la que se ha tratado el desecho de las aguas servidas en la ciudad. "Ciudades más pequeñas que Nandaime tienen alcantarillado, es una lástima que ciudades como esta, con grandes reconocimientos: tenemos la iglesia linda, tenemos la dicha de tener aly este pueblo en vez de avanzar retrocede, no vemos avance", lamentó la profesora Eleanor Urbina. Además Urbina señaló la falta de "voluntad", por parte de la alcaldía nandaimeña. "Ninguna de las personas que han estado en la alcaldía se han preocupado por esto (aguas servidas), creo que para el futuro se debe buscar a una persona que ame Nandaime, que ame su pueblo y que trate de verlo bonito, verlo arreglado", agregó.

Responsabilidad compartida

Urbina considera que para acabar con esta problemática no solo se necesita una buena gestión gubernamental, sino también una "conciencia colaboradora" para evitar arrojar a las calles todas las aguas servidas. "En mi caso vos me vez limpiando la cuneta de mi casa; y yo no arrojo las aguas a las calles, aquí en mi patio la riego", subrayó.

Por su parte varios conductores de taxis dijeron estar indignados por el proyecto que ejecutó la alcaldía pues "dejaron peor las calles". "Antes veías el montón de agua correr, pero no te afectaba directamente el vehículo, ahora hasta las llantas se ponchan cuando pasás por ahí, es más hace poco hubo un motorizado que se accidentó", rememoró Ricardo Talavera.

100%Noticias buscó la versión del alcalde de Nandaime, Guillermo Martínez no obstante señalaron que este no se encontraba.