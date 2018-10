LOS NIÑOS QUE PASARON LA NAVIDAD EN LOS SEMÁFOROS DE MANAGUA

Son aproximadamente las ocho de la noche en. La capital que acoge a unos 2.206 millones de personas. La sinergia de la navidad comienza a hacerse sentir. Cohetes, pólvora china, y tiquitracas revientan en las calles. Los perros corren a esconderse bajo los asientos y lugares donde se sientan seguros. Niños corren de arriba abajo emocionados, voltean a ver el árbol de navidad y las cajas de regalo que “” les trajo. Pero a tan solo unos cuantos metros de la algarabía navideña, hay otra realidad. En los semáforos capitalinos hay otro rostro. No hay mesas con manteles largos de colores rojos con verde, atestados de postres y rellenos navideños, ni tampoco regalos empacados. Hay rostros de niños que denotan una alegría genuina que se enciende rápidamente con las cosas más sencillas posible. A lo mejor con un dadivoso conductor que les regale diez córdobas para la comida, o quizás para ajustar y comprar aquel juguete que llevaba un niño en la tina de una camioneta, y que tanto anhelaron tener. O aquel anuncio que vio en la televisión, el carro a control remoto que sus padres jamás pudieron darle. Son niños que pasan la navidad bajo los semáforos de Managua. Karla y Marcela son dos habitantes de la ciudad más desproporcional tanto social como económicamente, Managua. Esperan bajo la sombra de los monumentos una navidad sin igual. La acompañan seis niños. Sonríen ante la cámara de Flavio Latino, el Coordinador del Área de Comunicación de Misión Bosawás quien se bajó de un vehículo para encontrarlos. - Mientras los niños 'trabajaban' aproveché para capturarlos- aseguró Latino. Niños posando en la Plaza de las Victorias, bajo el monumento Alexis Argüello, Durante la travesía Latino contó la hermosa experiencia que sostuvo al compartir un momento ameno con ellos. -Realmente solo se me acercaron, bueno (...) y comencé a grabar y luego no pude porque ellos querían jugar”, narró el comunicador a 100%Noticias. El coordinador denarró el encuentro inusual con los pequeños en su cuenta personal de“Encontré mucho amor hace ratito, me hicieron sentir seguro y feliz mientras tomaba unos vídeos y me alegró que estuvieran todos juntos, lo/as niños tenían tanta energía y aunque fue poco tiempo, pude ver lo unido/as que son; al final de todo siempre nos queda nuestras familias y seres queridos, por siempre, y se convierten en ese motor que nos lleva por la vida, dónde sea que estemos, de donde quiera que vengamos y haciendo lo que sea posible para ser felices”, escribió Latino.En el informe Panorama Social de América Latina 2014, publicado por la, no aparecen cifras actualizadas de la pobreza en, solo los datos del 2009, cuando el organismo registraba que en el país existía un 58.3 por ciento de la población en situación de pobreza y el índice de indigencia o pobreza extrema era del 29.5 por ciento. Houston Castillo/100%Noticias