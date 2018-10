TENGA CUIDADO CON LOS JUGUETES QUE LE REGALA A SUS HIJOS. ENTÉRESE POR QUÉ

#Sexismo desde los regalos a los niños y niñas: así es el sistema desigual que fomenta los roles de género.https://t.co/IyD7rPp6sR pic.twitter.com/yFhtmNFklu — 100%NOTICIAS (@CANAL15NIC) 26 de diciembre de 2016

Bebes que lloran, ríen y hasta piden comida; utensilios de cocina en colores rosa y celeste; cosméticos para realzar la belleza; vestuarios para las muñecas; son los juguetes para niñas que abundan en el mercado nacional e internacional. Son las principales ofertas por las que se deciden los adultos para obsequiar como regalo de navidad, de cumpleaños o por algún logro obtenido. En cambio para los niños los establecimientos comerciales ofrecen automotores en todos los modelos, herramientas de construcción, armas e instrumentos musicales. Según los grupos feministas esa división de juguetes marca desde la niñez la distribución de roles para que cuando lleguen a la edad adulta asuman las mismas responsabilidades representadas en los juegos de acuerdo a los espacios donde se les ha relegado a convivir a cada sexo. “A las niñas, muñecas, juegos de traste para cocinar (…) porque a ellas se les inculca de que en su hogar se cocina y ellas ya van aprendiendo a cocinar”, opina la ciudadana Carmen Mairena al ser consultada sobre qué juguetes le regalaría a su hija o nieta. [perfectpullquote align="right" cite="Juanita Jiménez" link="" color="" class="" size="14"]Todo lo que es cocina, que implica oficios domésticos, hay toda una apología para que se compre exclusivamente a las niñas y se les discrimina de juguetes que se han etiquetado de exclusivos para los hombres. Al ahondar sobre el propósito de regalar esos juguetes, Mairena asegura que se “comienza con el juego y después ellas van inculcándose cómo cocinar (y) qué trastes se ocupan para cocinar”.Las elecciones de los padres y madres “sigue reforzando los estereotipos y mandatos de género de asignar en roles específicos a las niñas y a los niños, en términos sociales es atroz porque es seguir reproduciendo el machismo que repudiamos cuando nos vemos ante situaciones graves como la violencia y el femicidio”, analiza la Directora del Movimiento Autónomo de Mujeres ( MAM), Juanita Jiménez. La violencia, el poder erróneo que se atribuyen los hombres sobre las mujeres es producto del desconocimiento sobre el efecto que los juguetes y otros elementos de la vida cotidiana tienen sobre el público infantil. “La base está en el tipo de mensaje y la educación que estamos transmitiendo desde la niñez”, señala Jiménez a la vez que cuestiona: “No podemos repudiar la irresponsabilidad paterna cuando a los niños no se les promueve la paternidad, solo a las niñas (la maternidad)”.“Las muñecas no solo son símbolo de las mujeres bellas, símbolo de cánones de belleza, están encaminados para crear ese prototipo de belleza”, explica la feminista sobre la influencia que tienen las muñecas esbeltas, maquilladas y con ciertos rasgos ajenos a las culturas. Publicidades de mujeres perfectas están encaminados para crear ese prototipo de belleza para las mujeres, mientras que los bebes están destinado a despertar el sentido maternal únicamente en las mujeres. “Si hubiera una promoción de estos muñecos bebes que los jugaran los niños probablemente tuviéramos hombres más cariñosos, más responsables con sus hijos, no solamente cuando conviven con las mujeres”, valora Jiménez.La industria del entretenimiento y la publicidad se defiende de los señalamientos alegando responsabilidad a los adultos sobre la intención que dan a los juguetes y la selección de los mismos para proporcionárselos a los niños y niñas. “No existen los juguetes sexistas por sí solos, es la carga simbólica que le quieran atribuir los adultos. Es decir, es la responsabilidad de los padres, los educadores y de todo el mundo que está con los niños de decidir si quiere comprar juguetes que puedan compartir niños y niñas o solamente para uno de los sexos”, defiende Maite Francés, responsable de Publicidad en el Departamento de Marketing y Comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) en entrevista para un medio local. Sobre esa razón, el CEO de la juguetería en línea ‘DeMatina.com’ compara la elección de juguetes con la alimentación del público infantil. “A un niño hay que darle carne, pescado, verdura y fruta. A una niña hay que darle cosas rosas pero también un juguete de construcción y uno deportivo. Hay que darle de todo. No está claro que no le guste. Son los propios padres que hacen que las niñas prefieran un determinado juguete, pero si se acostumbran desde pequeñas jugarían con todo”, considera.Las defensoras de los derechos de las mujeres aseguran ser conscientes que por el carácter de la industria mercantilista no es posible desechar los productos separatistas, sin embargo proponen que “los juguetes deben ser sin sexo, los juguetes deberían de ser para niños y niñas”, para que finalmente “empecemos a regalarle juguetes de roles domésticos a los niños, pues no solamente a las niñas”, recomienda Jiménez. Además de buscar juguetes de carácter unisex, Jimenez recomienda dejar de consumir juguetes exclusivos para niñas o niños. Así como también invita a diversificar las elecciones en cuanto a los espacios que sugieren los juguetes, y eliminar de las opciones aquellos que promuevan un prototipo de belleza. 100% Noticias/ Alexandra Díaz