CAPITALINOS SE DAN CHAPUZÓN EN XILOÁ

9:09 a.m.

None

Los, ubicada en el municipio de. En este balneario se registró la presencia de más de mil personas, sin embargo no hubo presencia de la, ni de la“Decidí traer a mi familia porque casi no visitamos este lugar, me gustó haber traído a mis hijos, a mi esposa, mi hermana y mis sobrinos”, “Venimos a refrescarnos, andamos con todos, andamos con la iglesia también”, “Venimos a disfrutar un rato en familia, a tratar de distraernos”, “Venimos para salir un poco de la rutina, dejar el trabajo y venirnos a distraer un momento con la familia”, es parte de las declaraciones que los bañistas dieron aestá localizada en la, rodeada por varias montañas.