USUARIOS DE TRANSPORTE DENUNCIAN ABUSOS

Lasque realizan algunos transportistas no cesan. Usuarios consultados en la terminal dedels, denunciaron que la situación prevalece sin que el) solucione el problema. Entre las denuncias, hay quienes señalan que algunos. “El tema de la velocidad, yo vengo de Carazo y en Carazo son unos monstruos para correr”, “En el camino siempre van montando mucha gente y supuestamente son expresos”, “Ellos son siempre bien prepotentes, dicen ser expresos y no son”, “Deben tener el mismo pasaje, no alterarlo, a veces se aprovechan de la ocasión”, es parte de lo que denunciaron pasajeros de los buses interlocales.Por su parte elindicó que ellos mantienen los precios del pasaje impuestos por el. “Normal el pasaje, aquí a nadie se le cobra de más. El Ministerio de transporte les da una tarifa a todos los transportistas para que cobren lo que vale el pasaje, no se altera el pasaje, porque si no te ponen una multa de 20 mil a 3 mil córdobas”, señaló el transportista Mario José Juárez Ramírez. El sector también explicó que si un pasajero lleva maletas, ellos no cobran por estas.