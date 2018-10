27, Diciembre, 2016 27, Diciembre, 2016 9:32 a.m. 9:32 a.m.

COMBATIENTES ESPERAN BONO

Al menos 220 ex combatientes de guerra y discapacitados hicieron filas en las instalaciones del Ministerio de Gobernación (MiGob) para recibir el bono navideño que el Presidente Daniel Ortega Saveedra prometió en su pasado discurso del 19 de julio en el acostumbrado acto central para conmemorar el Triunfo de la Revolución Popular Sandinista. El bono consta de 10 000 córdobas, sin embargo se les ha negado por no estar en las listas oficiales de la institución, según explicó días atrás un líder de desmovilizados.[perfectpullquote align="right" cite="Te interesa: Un guerrillero sandinista retratado forma parte de las 100 fotos más influyentes de la historia" link="http://100noticias.com.ni/guerrillero-protagoniza-una-de-las-100-fotos-mas-influyentes-de-la-historia/" color="red" class="" size="18"] Los ex combatientes afirman que tienen derecho al bono, por los servicios que brindaron a la patria en los tiempos de conflictos bélicos. Reiteraron que el presidente Ortega se comprometió públicamente en reivindicar sus derechos. “En conversación con Gustavo Sirias me dijo que ya habían destinado a las personas que se les iba entregar el bono”, asegura el líder de Masaya, quien al igual que otros ciudadanos que brindaron su servicio militar demandan el beneficio que consideran como “necesario y una alegría”. A los mismos demandantes les señalaron que “estabamos hablando mal del gobierno pero (lo que señalamos es que) los funcionarios son los que están haciendo mal las cosas y hacen sentir mal a las masas”, asegura el mismo líder.