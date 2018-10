FAGANIC IMPULSA LEY CONTRA MATADEROS

Lee también: ABREN PISTA XOLOTLÁN EN MANAGUA

Luego que eladmitió la denuncia de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua () y otras organizaciones ganaderas contra la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina () por supuestas prácticas de, los ganaderos impulsan un ante proyecto de ley ante lapara evitar el desplome de los precios de la carne. “Pro competencia le encontró mérito a la denuncia y ve que hay algún problema y solicita que pasemos a la etapa de crear lo que nosotros consideramos que es competencia desleal. Que se rija por los precios internacionales, no por la oferta y demanda del ganado nacional”, señaló, Presidente de. “La carne es un rubro de exportación, que es equivalente al café, a la caña, al ajonjolí que debería ser regido por los precios internacionales, no a decisión, y ese es el oligopolio que existe en la compra de carne en el país”, indicóPor su partese defiende de las denuncia y declaraciones de. “Don Álvaro, creo yo, que no tiene la experiencia, pues no ha trabajado en una industria, no ha trabajado en la comercialización, porque como dicen el papel aguanta todo lo que le ponen, pero una cosa es las realidades que se viven día a día”, dijo, Presidente de. “Hay un documento del Banco Mundial donde se refleja que el precio del año pasado con respecto a este año bajó un 22.5%, entonces que hagan su matadero, que sepan con cuántas papas de hace este guiso”, expresó. “Aquí se ha evidenciado que hasta el momento, que cada ganadero por cada venta, está dejando de percibir un 35% del valor real, se está haciendo un estudio económico que cuánto han estado perjudicados los ganaderos”, comentó, Director del Centro Jurídico de Ayuda al Consumidor.