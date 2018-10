NICARAGUA, IDEAL PARA TURISMO FAMILIAR

Los turistas extranjeros aprecian a Nicaragua por susEn un texto turístico que fue publicado en el periódico estadounidense, titulado "Nicaragua With Niños: The Secret Destination Everyone Is Whispering About" (Nicaragua con niños: el destino secreto del que todo mundo habla), Blakley cuenta acerca de su primera visita a Nicaragua junto a su esposo y a sus dos hijas menores. Su primera estación fue Granada, la Ciudad Colonial. “Sus edificios brillantes y coloridos, su clima tropical, sus calles adoquinadas y su tamaño accesibles la convierten en un buen sito para unos días de relajación, degustación y descubrimiento”, relató la turista. Blakley nunca se imaginó lo afable que son los nicaragüenses.A su hija de 4 años le fascinó descubrir que Nicaragua tiene 19 volcanes activos. Aunque hubo muchos sitios turísticos que no puedo visitar,se pusieron mascarillas de arena negra, comieron mariscos frescos y sofocaron el calor flotando en sus aguas turquesas. A pocos minutos de Granada, se encuentra el. Blackley lo describe como un sitio “lleno de artesanías coloridas y de todo tipo de joyería, artículos de paja hechos a mano, textiles, mercancías tejidas, juguetes de madera y hamacas —¡verdaderamente, algo para cada miembro de la familia, pequeño y grande! El lugar perfecto para comprar todos tus souvenirs— Hay que visitarlo en la mañana, si es posible, antes de que empiece a hacer calor”. Otro sitio que esta turista recomienda es, fascinante para padres e hijos, quienes pueden relajarse todo el día en el agua, además de almorzar es alguna de las islas., aconseja Blakley. Después de recorrer varios sitios por algunos días, Blakley y su familia se trasladaron a. “Este caliente y húmedo pueblo de playa es jovial y divertido con una vida nocturna próspera y muchos restaurantes hipsters, boutiques y bares”, manifestó la turista. Cuando Blakley se marchó de Nicaragua, llevaba la firme idea de queal observar la mirada chispeante de sus dos hijas., finalizó la turista. Fotos: Amanda Blakley