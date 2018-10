30, Diciembre, 2016 30, Diciembre, 2016 7:28 a.m. 7:28 a.m.

AÑO NUEVO CON ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Los precios de los combustibles subirán en el primer día de año nuevo, la gasolina regular subirá en promedio 0.63 centavos y se ubicará en C$ 27.64 por litro, mientras la gasolina súper subirá 0.50 centavos de córdobas en promedio y se comercializará por litro en C$ 28. 69. Mientras tanto el litro del diesel subirá 0.42 centavos para ubicarse en C$ 23. 72.